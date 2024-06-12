Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, trafik kazası sonrası kaçan kişilerin boğazına sarılıp cop ile darbeden 2 polis memurundan 1'i tutuklandı. Çanakkale Valiliği, "Ekiplerimizin yaptığı davranışı hiçbir biçimde kabul edilemez" açıklaması yaparken, olayın nasıl başladığını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER POLİSLERE ZORLUK ÇIKARDI

Olay, 11 Mayıs günü saat 00.30 sıralarında Çan ilçesinde meydana geldi. İlçede trafik kazasına karışıp olay yerinden kaçan 2 kişi, polis ekibinin takibi sonucu kaçtıkları otomobilin önü kesilerek durduruldu. Araçtan indirilen şüphelilerin isimleri sorulduğunda içlerinden bir tanesi "Benim ismim yok" diyerek tepki gösterdi. Şahıslar, tüm uyarılara rağmen kimliklerini de vermediler.

TARAFLAR ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Hiçbir şey olmamış gibi araçların binerek gitmek isteyen kişilere polis ekipleri müsaade etmedi. Polisin müdahale etmemesine rağmen "Beni ittiremezsin" diyen kişiler, memurların üzerine yürüdü. Durum karşısında sakinliğini korumaya devam eden polisler bu defa da küfürlü ifadelerle karşı karşıya kaldı. En sonunda da taraflar arasında arbede çıktı. Polis memurları, coplarla şüphelilere müdahale etti.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Sokak arasında yaşanan bu olay ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılarak haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polislerden orantısız güç kullananlardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"POLİSLERİN DAVRANIŞLARI HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, görevli polis ekiplerinin davranışlarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtilerek, "11.06.2024 Salı günü 00: 30 sıralarında Çan ilçemizde meydana gelen bir trafik kazasına karışan ve olay yerinden kaçan şahısların yakalanması sırasında görevli ekiplerimizin yaptığı davranışı hiçbir biçimde kabul edilemez. Bu tutumları nedeniyle görevli 2 polis memuru derhal görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Çıkarıldıkları mahkemece polis memurlarından biri tutuklanmış, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.