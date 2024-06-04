2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Kazada Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Albay Gökhan Özen şehit oldu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken uçağın düşmen anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

DÜŞEN UÇAK ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda eğitim uçuşu için havalanan bir uçak bir süre sonra düştü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi ve çalışma başlatıldı. Kısa bir süre sonra tamamlanan çalışmaların ardından ekipler uçakta bulunan 2 askerin şehit olduğunu belirledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda eğitim uçağının tarlanın ortasına düşerek alev topuna dönüştüğü görüldü.

ŞEHİT OLAN ASKERLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de düşen askeri eğitim uçağında şehit olan askerlerin kimliğinin Albay Uğur Yıldız ve Albay Gökhan Özen olduğunu açıkladı. Olayın sebebi ise kaza kırım ekibinin incelemesi ve idari tahkikat sonucunda belirlenecek.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Kahraman silah arkadaşlarımız 4 Haziran 2024 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verildi.