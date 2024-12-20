Üye Girişi
Haberler
ABD, Türkiye'ye Gazprom yaptırımında muafiyet tanıdı
Türkiye doğal gazda istediğini aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
2 genç kızı katleden Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle
Esad'ın Rusya'ya kaçışında çarpıcı detay: Yanında iki kişi vardı
Kaçarken yanında olan iki kişinin kimliği açıklandı

2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti

2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da 2 asker, şehir merkezindeki bir gece kulübünde tanıştıkları 18 yaşındaki bir kızı kışlaya götürüp tecavüz etti. Skandalın ardından yakalanan 2 asker genç kızı yalanlayarak bu ilişkinin tamamen rızaya dayalı olduğunu savundu. Mahkeme tarihi ertelenirken, askerlerin serbest bırakılması kararı verildi.

Almanya'nın Köln şehrindeki Konrad Adenauer Kışlası'nda geçtiğimiz günlerde skandal bir olay yaşandı. Asmir D. (23) ve Hasan K. (24) adlı iki asker gece kulübünde tanışıp kışlaya götürüp uyuşturucu verdikleri genç kıza tecavüz etti.

Eğlence mekanı çıkışında tanıştığı 2 askerin aracına binen genç kız, sonrasında ise büyük bir kabus yaşadı.

KIŞLA ODASINA GÖTÜRDÜLER

Askerler, bilinci kapalı olduğu iddia edilen genç kızı evine götürmek yerine beraber kaldıkları kışla odasına götürdü. Askerlerin, genç kızı aracın arka kısmında saklayarak nöbetçileri atlattıkları ileri sürüldü.

TECAVÜZ SONRASI EVİNİN ÖNÜNE ATTILAR

Bild'de yer alan habere göre durumu yargıya taşıyan kızın iddiasına göre, kullandığı ilaçlar nedeniyle bilincini kaybeden genç kız hala baygın bir haldeyken askerler ona tecavüz etti. Uzun süre hareketsiz kaldığını ifade eden genç kız, askerlerin tekrar kendisini araca sakladığını ve kışladan çıkarak evinin önüne attıklarını iddia etti.

GENÇ KIZIN İDDİALARINI YALANLADILAR

İddiaların ardından yakalanan iki asker, mağdurun ifadeleri üzerine hazırlanan iddianameyi kesin bir dille reddetti. Asmir D.'nin avukatı, genç kızı yalanlayarak bu ilişkinin tamamen rızaya dayalı olduğunu savundu. Mahkeme tarihi ertelenirken, askerlerin serbest bırakılması kararı verildi. Genç kız ve avukatı ise askerlerin tekrar tutuklanması için başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
img

Gece yarısı sürpriz buluşma
img

86 yaşındaki ünlü mimar, tartıştığı polis tarafından vuruldu
img

İran'dan Putin'e soğuk duş! İlk kez açıkladığı gelişmeyi yalanladılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı
Söylediği türküye yorum yağdı
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Aylar sonra kaleye geçtiği maçta kabusu yaşadı
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli? Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM) SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA! Süper Loto nasıl sorgulanır? 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne? MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? CANLI ALTIN KURU 20 ARALIK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli? Motorine zam gelecek mi? 20-21 Aralık güncel motorin fiyatı ne kadar olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.