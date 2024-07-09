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1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana'yı karıştırdı

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Adana'da eskortluk yaptığı öğrenilen 1997 doğumlu Suriyeli trans M.E.'nin HIV olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada da paylaşılan rapor kentte büyük paniğe neden olurken konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Adana'da eğitim araştırma hastanesinde 1997 doğumlu Suriyeli trans M.E.'ye yapılan HIV testi pozitif çıktı. Sosyal medyada da paylaşılan rapor, kısa sürede kentte büyük paniğe neden oldu.

RAPOR, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken paylaşılan raporun altına birbirinden ilginç yorumlar yapıldı. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle;

  • Şimdi Adana'dakiler düşünsün.
  • Bunlardan ne hayır gelir ki zaten.
  • Tüm Adana'ya hayırlı olsun.
  • Her yerden başımıza belalar...
  • Suriyeli transla ilişkiye girenher türlü belayı hak ediyor.
  • Şahsı Suriye makamlarına teslim edilmek suretiyle sınır dışı edin.

İşte sosyal medyada paylaşılan o rapor;

1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana'yı karıştırdı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Suriye Adana HIV 3.Sayfa Toplum Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

masteng aston:

Ummette siradan bir olay

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Şafak Topçu:

öyle bir haber var ki sanki tüm adana üstünden geçmiş şimdi adana düşünsün der gibi :)

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mehmet istek:

tanımlanmaış yazıyor raporda ne yalan habe ryapılıyor

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HABERCİ:

Rapor okumayı bilmiyorsan ne yorum yapıyorsun gebeş

yanıt14
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????? ???:

alt turu tanimlanmamis anlaminda. tanimlamakda zahmetli. HIV nin kendi icinde turleri var. mesela HIV-1 ve HIV-2. genelde HIV-1 goruluyor. HIV-1, 4 ana gruba. en buyuk gorulen grupta 9 alt gruba ve 1 karisik gruba ayriliyor. mesela Turkiyede B grubu Japonyadada A grubu yuksek. her alt alt gruba gore ayri bir antiviral tedavi ve antikor tedavisi veriliyor. cunku bu tedaviler cok pahali. ve virus genetigini kesinlestirmezssen virus ilaclara direnc kazaniyor ve tedavi basarisiz oluyor.

yanıt9
yanıt0
Ahmet null:

Kentte neden panik oluyor hastaysa kendine hasta he ona yanaşanda bi zahmet yaşamasın gereksizlere gerek yok

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Tarık Ziya:

Sürekli ortalığı karıştıracak münferit olayları manşete taşıyorsunuz farkında mısınız? Memleketin huzura ihtiyacı var miksere değil. Olaylarla ilgili ilgili kurumlar zaten gereğini yapıyor . Pisliğe bulaşan düşünsün.

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Ebu Huzeyfe:

Laik Türkiye de sıradan bir gün

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Emre Ülger:

Insallah better olurlar

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