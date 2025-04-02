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19 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Batman'da Yakalandı

19 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Batman'da Yakalandı
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Batman'da, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılıktan 19 yıl hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan M.Y., JASAT ekiplerince yakalandı. Şahsın yakalanması için yapılan takibin ardından düzenlenen operasyonla tutuklandı.

Batman'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs, JASAT ekiplerince yapılan sıkı takip sonucu yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince "bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıldır cezaevi firarisi olan ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. M.Y.nin arkadaşları ile birlikte çarşıda dolaştığının belirlenmesi üzerine JASAT ekipleri, şahsı bir süre araçla takip etti. Takip sonucu girdiği adreste ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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