17 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hırsız İzmir'de Yakalandı
İzmir'de, hırsızlık suçlarından 17 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan T.Y., Güven Timleri tarafından Konak ilçesinde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İzmir'de, 17 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan hırsız, Güven Timleri tarafından Konak ilçesinde yakalandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışmalarında, hırsızlık suçlarından 17 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan T.Y.'nin adresini belirledi. Savcılıktan alınan talimatla gerçekleşen operasyonda zanlı kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan T.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR