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Karısının acı dolu ihaneti hayatını alt üst etti! Yasak aşkı henüz bir çocuk

Karısının acı dolu ihaneti hayatını alt üst etti! Yasak aşkı henüz bir çocuk
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Malezyalı bir adam, öğretmen karısının 17 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşk yaşadığını öğrendi. Büyük bir şok yaşayan adam, karısının ihanetini onun cep telefonundaki mesaj ve fotoğraflarına bakarak öğrendi. İhanete uğrayan adam "Kalbim parçalandı" ifadelerini kullandı.

Karısının 17 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşkını öğrenen eşin hayatı alt üst oldu. Acı dolu ihanetle karşılaşınca ne yapacağını bilemeyen adam, karısını hala çok sevdiğini söyledi.

Malezyalı bir adam, karısının kendisini 17 yaşındaki öğrencisiyle aldattığını öğrendikten sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı. Adam karısının ihanetini onun cep telefonundan öğrendi. Karısının sosyal medya hesaplarının mesaj bölümünde gezinen adam gördükleri karşısına büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

"YETERLİ KANITIM VAR AMA ONU HALA SEVİYORUM"

Malezya'da ismi açıklanmayan bir adam öğretmen olan karısının öğrencisiyle yasak aşk yaşadığını öğrenince derin bir üzüntü hissetti. Adam karısını havalimanına götürdüğünde cep telefonunu aldı ve eşinin sosyal medya hesaplarında dolaşınca gerçekler gün yüzüne çıktı.

Karısının öğrencisiyle mesajlaşmalarını yakalayan adam, "Birbirlerine isim takıyorlar, birbirlerinin fotoğraflarını gönderiyorlar, selfie çekiyorlar ve birlikte seyahat planlıyorlar. Galerisine baktım ve aynı şeyi gördüm. Onunla yüzleşmek için yeterli kanıtım var ama onu hala seviyorum. Kalbim parçalandı" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Aile İçi Şiddet Sosyal Medya 3-sayfa Malezya Hukuk Dünya Çocuk Medya

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Yorumlar (1)

Abuzer Sever:

Yeterince kanıtım var ama onu hâlâ seviyorum. Sen boynuzlanmayı hak etmişsin ve koçum...

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