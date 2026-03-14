Polisten kaçan 16 yıllık hükümlü yere düşünce yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 16 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaçış anında dengesini kaybederek yere düşen hükümlü, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da hakkında 16 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisten kaçmaya çalışırken düşünce yakayı ele verdi. Kaçış sırasında düşme ve polis ekiplerince yakalanma anları güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahil kenarında meydana geldi. Hakkında çeşitli suçlardan 16 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. (34), polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Sahil kenarında saklanacak yer arayan şahıs, kaçış sırasında dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada peşindeki polis ekipleri kısa sürede şahsın yanına gelerek müdahale etti. Yerde yakalanan hükümlü, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Birçok suçtan arandığı ortaya çıktı

Yapılan incelemede U.Y.'nin; "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 ay 26 gün, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 10 ay, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 6 ay ve "kasten öldürme" suçundan 15 yıl olmak üzere toplam 16 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan ifadeye yönelik aranmasının da bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD dünyayı tedirgin eden hamleyi yaptı
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü

Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi

5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu

Vasiyetini açıklamıştı, defnedileceği yer belli oldu
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
'Dünyanın en güzel kızı' evleniyor: Nişan yüzüğü olay

"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu vefat etti

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu hayatını kaybetti