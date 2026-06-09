Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen trajik motosiklet kazası, arkasında sinema filmlerini aratmayacak cinsten hüzünlü bir hikaye bıraktı. Kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü genç yaşta hayata veda ederken, kazadan hemen önce yaptığı bir hamle kaderin acı cilvesini gözler önüne serdi.

ALT GEÇİTTE FECİ KAZA

Olay, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan Otosansit Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Kaan Fidan idaresindeki 16 BGT 234 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.

İLANI VERDİKTEN 11 SAAT SONRA CAN VERDİ

Acı ölümün ardından ortaya çıkan bir detay ise sosyal medyada adeta dalga dalga yayıldı ve yürekleri burktu. Kaan Fidan'ın, kendisini hayattan koparan o kazadan yaklaşık 11 saat önce, sosyal medya hesabı üzerinden kullandığı motosikleti satılığa çıkardığı öğrenildi. Genç sürücünün satış ilanındaki detaylar ve motoruyla çekildiği son fotoğraflar, vefat haberinin ardından arkadaşları ve çok sayıda kullanıcı tarafından hüzünlü mesajlarla paylaşıldı.

HASTANE ÖNÜNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kaan Fidan'ın ölüm haberini alan ailesi, yakınları ve okul arkadaşları hastaneye akın etti. Genç yaşta gelen ölüm haberiyle sarsılan ailenin feryatları hastane bahçesinde gözyaşlarının sel olmasına neden oldu.

Öte yandan aynı kazada motosikletin arkasında yolcu konumunda bulunan ve yaralanan 15 yaşındaki Ömer Faruk Orhan'ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Polis ekiplerinin feci kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla başlattığı geniş çaplı inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı