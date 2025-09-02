16 yaşındaki Hiranur'un son paylaşımları ortaya çıktı: Senin için ölürüm

16 yaşındaki Hiranur'un son paylaşımları ortaya çıktı: Senin için ölürüm
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, erkek arkadaşı H.A.Ş. tarafından başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından H.A.Ş. ve iki arkadaşı gözaltına alındı. İlk ifadesinde Aygar'ın kendi kendini vurduğunu iddia eden H.A.Ş., daha sonra ifadesini değiştirerek silahın boş zannederek şaka amacıyla tetiğe bastığını itiraf etti. Öte yandan Hiranur'un son paylaşımları dikkat çekti.

Mersin'in Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) tarafından başından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Çelişkili ifadeler veren şüpheli ile iki arkadaşı gözaltına alındı.

"ÖNCE "KENDİNİ VURDU" DEDİ

Olay, 31 Ağustos gecesi Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aygar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., ilk ifadesinde Aygar'ın tabancayı kendi kafasına dayayıp ateş ettiğini öne sürdü.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ: ŞAKA YAPARKEN TETİĞE BASTIM

Polis, şüphelinin arkadaşları N.Ç. (20) ve M.Z. (27)'nin de çelişkili beyanları üzerine soruşturmayı derinleştirdi. İkinci ifadesinde H.A.Ş., şakalaşmak amacıyla tabancayı Aygar'ın alnına dayadığını, silahı boş zannederek tetiğe bastığını itiraf etti. Olay sonrası genç kızı hemen hastaneye götürmediklerini, önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi'nde Müftü Deresi kenarında bıraktıklarını söyledi. Polis, bölgede yaptığı incelemede kan izine rastladı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Aygar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞÜPHENİN EVİNİN ÖNÜNDE TEPKİ

Olayın ardından akşam saatlerinde Aygar'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş, cinayet şüphelisinin Toroslar ilçesindeki evinin önünde toplandı. Sloganlarla tepki gösteren kalabalık, polis ekiplerinin uyarılarının ardından olaysız şekilde dağıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

"SENİN İÇİN ÖLÜRÜM"

Öte yandan Hiranur'un hayatını kaybetmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. 16 yaşındaki Hiranur'un, paylaşımlarına "Niye aramıyor diye düşünürken son telefon konuşmamızı hatırladım / Benim için ölürsen senin için çabalarım/ Benim için çabalarsan senin için ölürüm" notunu düştüğü görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
