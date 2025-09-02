16 yaşındaki Hira'yı katleden sevgiliden çıldırtan ifade

Mersin'in Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki Hira Aygar, tabancayla başından vurularak hayatını kaybetti.

ÖNCE "KENDİ VURDU" DEDİ

31 Ağustos gecesi meydana gelen olayda, Hira Aygar ve erkek arkadaşı H.A.Ş. arkadaşlarının asker eğlencesine katıldı. Eğlence sırasında tabancayla havaya ateş açan H.A.Ş., dönüş yolunda arkadaşı N.Ç.'nin aracıyla Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi'ne geldi. Burada genç kızın tabancayı alıp kendi başına dayayarak ateş ettiğini öne sürdü.

İTİRAF GELDİ

Polisin şüphelilerin ifadelerindeki çelişkileri fark etmesi üzerine H.A.Ş. yeniden sorgulandı. Bu kez, "Şaka amacıyla tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını, silahı boş zannederek tetiğe bastığını" söyledi. Olaydan sonra panikleyen şüpheliler, Aygar'ı önce farklı bir noktaya götürdüklerini, daha sonra hastaneye ulaştırdıklarını itiraf etti.

GENÇ KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Başından vurulan Hira Aygar, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili H.A.Ş. ile birlikte M.Z. ve N.Ç. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

YAKINLARI VE VATANDAŞLAR ŞÜPHELİNİN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Hira Aygar'ın (16), erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) tarafından başından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yakınları ve vatandaşlar, cinayet şüphelisinin evinin önüne giderek tepki gösterdi. Akşam saatlerinde Aygar'ın bazı yakınları şüpheli H.A.Ş.'nin evinin bulunduğu merkez Toroslar ilçesindeki adrese gitti. Polisin önceden önlem aldığı bölgede bir süre slogan atarak tepki gösteren kalabalık, daha sonra polisin uyarılarıyla olaysız şekilde dağıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.