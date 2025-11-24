Haberler

16 Yaşındaki Genç Kız Av Tüfeği ile Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 16 yaşındaki Cennet Ovalı, ailesi tarafından av tüfeği ile vurulmuş olarak bulundu. Olayla ilgili jandarma, genç kızın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor. Soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 16 yaşındaki genç kız ailesi tarafından yaşadıkları evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.

Olay, kırsal Yaylapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cennet Ovalı'nın (16) bulunduğu odadan silah sesi duyan aile bireyleri odaya girdiklerinde Ovalı'yı av tüfeği ile vurulmuş olarak kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ovalı'nın ölüm haberini alan ailesi yasa boğuldu. Genç kızın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelere göre Ovalı'nın av tüfeği ile kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
