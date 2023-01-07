16 yaşındaki Dilber, kardeşinden silahı almak isterken vurulmuş

Gaziantep'te göğsüne mermi isabet ettikten sonra ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 14 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 16 yaşındaki Dilber Öztürkmen'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Genç kızın 12 yaşından küçük kardeşi savcılığa verdiği ifadede, tabancayı almak isterken ablasını vurduğunu iddia etti.

Olay, 16 Aralık Cuma günü sabah saatlerinde Güzelvadi Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, 16 yaşındaki Dilber Öztürkmen, göğsüne yorgun mermi isabet ettiği şüphesiyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve kaldırıldığı hastanede verdiği 14 günlük yaşam savaşını kaybederek 26 Aralık 2022 günü hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından genç kızın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilmiş ve olayla ilgili soruşturma derinleştirilmişti.

16 yaşındaki Dilber, kardeşinin elindeki silahı almak isterken vurulmuş

Tamamlanan geniş çaplı soruşturma ve adli sürecin ardından konu ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "16 Aralık 2022 tarihinde Şahinbey ilçemiz Güzelvadi Mahallesi'nde ateşli silahla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak 26 Aralık 2022 tarihinde hayatını kaybeden D.Ö. isimli vatandaşımızın ölümü ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda anne N.Ö'nün alınan beyanında kızı ile evinin önünde bulundukları esnada birden yere düştüğünü ve kızının vücudunda mermi girişi olduğunu fark ederek hastaneye kaldırıldığını beyan etmiş, olayın meydana geldiği yer olarak gösterilen bölgede yapılan araştırma ve incelemelerde bölgedeki kameraların kayıtlarına ulaşılmış ancak olayın olduğu belirtilen zaman dilimi içerisinde ne maktulenin ne de herhangi bir aile ferdinin görüntüsüne rastlanılamamıştır. Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmaların devamında, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde alınan beyanında maktulenin 12 yaşından küçük kardeşi, olay günü ikametlerinde babasına ait tabancayı yanına aldığını, ablasının silahı kendisinden almak istediği esnada silahın ateş alarak ablasının yaralandığını belirtmiştir. Bu gelişme üzerine maktulenin babası ile amcası taksirle öldürme suçundan 7 Ocak 2023 tarihinde adli mercilere sevk edilmiş, baba A.Ö. ve amca S.Ö. hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP