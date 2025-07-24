16 Yaşındaki Çocuğa Ticari Araç Çarptı

16 Yaşındaki Çocuğa Ticari Araç Çarptı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki A.K., bir ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 16 yaşındaki çocuğa ticari araç çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun ayakkabısı ise yol ortasında kaldı.

Kaza, Ilıcabaşı Mahallesi Denizli Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidini kullanmayıp yakın bir noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan A.K.'ye (16), O.A. (23) idaresindeki 09 AFG 623 plakalı ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ağır yaralanan çocuğun ayakkabısı ise yol ortasında kaldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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