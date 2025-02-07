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16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

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Kocaeli'de 16 gün önce ortadan kaybolan çevresinde 'Oflu Mert' olarak tanınan Serdar Arslan'ın alacak meselesi yüzünden ortağı ve onun kardeşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Silahla vurularak öldürülen Serdar Arslan'ın cesedi ormanda üzerine kireç dökülerek gömülmüş halde bulundu.

Kocaeli Başiskele'de 20 Ocak 2025 tarihinde jandarmaya başvuran G.K., dini nikahlı eşi Serdar Arslan'ın ortadan kaybolduğunu söyleyerek kayıp müracaatında bulundu. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin evinden çıkarken kullandığı otomobilinin Ümraniye'de kapılar açık terk edilmiş bir halde bulunmasının ardından soruşturmanın seyri değişti.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLAYI AYDINLATTI

İstanbul, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada otomobilin Kocaeli, Başiskele'de başka bir kişi tarafından getirildiği belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, otomobili İstanbul'a getiren kişinin aracı Ümraniye'de terk ettikten sonra bir taksiye binerek Kavacık'a geçtiğini, burada kendisini bekleyen başka bir otomobile binerek Sefaköy'e gittiğini belirledi. Polis ekipleri, otomobili kullanan kişinin Mahsun Ö. olduğunu belirlerken, bu kişinin kayıp olarak aranan Serdar Arslan'ın birlikte Alabalık lokantası işlettiği iş ortağı Habil Ö.'nün kardeşi olduğu belirlendi. İki ortak arasında bir süredir alacak nedeniyle kavgalı oldukları ortaya çıktı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu bilgilerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Polis 4 gün önce düzenlediği operasyonla İstanbul'da 4, Kocaelin'de 3 tane adres olmak üzere 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında Habil Ö., kardeşi Mahsun Ö., akrabaları Sevban T.'nin de aralarında bulunduğu biri kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tandık çıktı

KATİL CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Mahsun Ö., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederken, planlama ve kaçış aşamalarını da detayları ile anlattı. 19 Ocak 2025 tarihinde ağabeyi Habil Ö.'nün kendisini toplantı yapmak için çağırdığını anlatarak "Toplantıda akrabamız olan Sevban T.'de vardı. Ağabeyim bana Serdar'ın kendisini öldürmek istediğini bizim daha önce davranmamızı istedi. Bana 'cinayeti senin işlemen lazım. Ben öldürsem sen bize bakamazsın ama sen öldürürken ben sana ve ailene bakabilirim' dedi. Birlikte cinayet planı yaptık" dediği öğrenildi.

"BANA SIRTI DÖNÜKTÜ, BİR ŞARJÖRÜ BOŞALTTIM"

Olay günü hazırladıkları plan gereği ağabeyinin, Serdar Arslan'a telefon ederek Başiskele mevkiinde bulunan bağevine çağırdığını anlatan Mahsun Ö. "Ben de bağ evinin orada bekliyordum. Serdar içeri girdikten sonra ben de peşinden girdim. Sırtı bana dönüktü. Silahımı çıkartarak şarjör boşalıncaya kadar ateş ettim. Kanlar içinde yere düştü.ö dediği öğrenildi.

CESEDİ İKİ DEFA GÖMMÜŞLER

Olay günü cesedi bağ evinin yakınında gömmeye karar verdiklerini ancak bir süre uğraşmalarına rağmen tam olarak gömemeyince üzerini yapraklarla örterek oradan ayrıldıklarını anlatan şüpheli Mahsun Ö. "Aradan birkaç gün geçtikten sonra ağabeyim cesedi tekrar gömmemizi istedi. Bunun üzerine yanımıza kireç alarak, bir arkadaşımızın arabasıyla tekrar bağ evine gittik. Yanımda ağabeyim ve akrabamız Sevban T. vardı. Cesedi bir battaniyeye sararak bulunduğu yerden alıp otomobile koyduk. Yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra seçtiğimiz bir yerde araçtan indirip tekrar gömdük. Vahşi hayvanlar cesedi çıkarmasın diye üzerine kireç döktük" dediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANMADAN ÖNCE SIK SIK TAZİYEYE GİTMİŞ

Öte yandan ortağını kardeşine azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Habil Ö.'nün Serdar Arslan'ın dini nikahlı eşinin yanına giderek ve telefon ederek taziyede bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin soruşturmanın yönünü değiştirmek için "Onu İstanbul'da öldürmüşlerdir. Orada hasımları olduğunu biliyorum. Kesin bir şeye karıştı ve onu orada yok ettiler" dediği öğrenildi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesine gönderildiler.

16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSabır Taşı:

Abin de tam abiymiş seni maşa olarak kullanmış

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Haber Yorumları10 Kaplan:

Seni öldürmek isteyen birisi aranızda husumet de olmuş.. Bağ evine gel diyorsun. Oda tek başına hicbirseyden suphelenmeden sap gibi gelmiş öylemi. Bu ifade ceza indirimi almak için uydurulmuş. Madem öyle nefsi mudafa kardeşim. Adamı 2 defa gömmek nasıl açıklanır. Adalet oldugunu düşünsem olun çıkar içerden derdim ama yok iste

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

kardeş kardeşi vuruyor para için ne hale geldi ülke

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Oflu mert olabilmek icin hangi okulda kac puan almak gerekir

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Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Git şimdi hapiste rahat ett Allah akıl fikir vermiş hem bu dünya nı hem ahiretini yaktın

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Haber YorumlarıDumlu :

Namertsin oğlum namert adamsan delikanlıisen adamın yüzüne bakarak vursaydınya arkadan vuruyorsun haklısın yada haksız

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Yine Alacak verecek meselesi kanlı bitti. Sonuçta can alındı, can verildi.

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