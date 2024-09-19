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15 Yıl Hapisle Aranan Şahıs Okey Oynarken Yakalandı

15 Yıl Hapisle Aranan Şahıs Okey Oynarken Yakalandı
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Bursa'da 10 yıl dağlarda çobanlık yaparak saklanan ve 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Davut D., arkadaşlarıyla buluşmak için şehir merkezine indiği anda okey oynarken yakalandı.

15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, okey oynarken böyle yakalandı

Bursa'da eşi benzeri görülmemiş olay.. 10 yıl boyunca dağda yaşadı, şehre indiği gibi yakalandı

BURSA - Bursa'da çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, yakalanmamak için 10 yıl 8 aydır dağlarda çobanlık yaparak kaçtı. 10 yıl 8 ay aradan sonra Bursa şehir merkezine arkadaşıyla buluşmaya gelen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin geniş çaplı çalışması sonucu kahvede okey oynarken yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kaçaklar için operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak yapılan detaylı çalışmada, 'hırsızlık, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından 9 adet yakalanma emri ile 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Davut D.'i detaylı takibe aldı.

Yakalanmamak için dağlarda çobanlık yaparak saklanıyormuş

Yapılan çalışmalarda şahsın 10 yıl 8 aydır kaçtığı, yakalanmamak için dağlarda çobanlık yaptığı ve sabit bir adresinin olmadığı tespit edildi.

Abisinin ismiyle tanınıyormuş

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Davut D.'nin çalıştığı yerlerde kendisini ağabeyi olan Ali D. olarak tanıttığını belirledi. Çobanlık yaptığı Karacabey'in Tophisar köyünden 10 yıl 8 ay sonra bir günlüğüne merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ne geleceği belirlenen Davut D.nin arkadaşlarıyla görüştüğü öğrenildi.

Mahalle abluka altına alındı, polis kıraathanede okey oynarken yakaladı

Esenevler Mahallesi'nde tedbir alan ekipler, şüpheli Davut D.'nin gelmesini bekledi. Bir süre sonra arkadaşının yanına gelen Davut D.'yi okey masasında çay içerken yakalayan ekipler gözaltı işlemi yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Davut D. ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BERKE ERDAL - 3.Sayfa

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