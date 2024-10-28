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15 Yaşındaki Sürücünün Yol Çarpması Kazası Tekirdağ'da Kamerada

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 15 yaşındaki A.A. yönetimindeki araç, seyir halindeki bir araca ve park halindeki bir araca çarptı. Kazada A.A. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Önce seyir halindeki araca, sonra park halindeki araca çarptı... Kaza anı kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada, araç sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları görüntülerine yansıdı.

Kaza, Kapaklı-Pınarça yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 15 yaşındaki araç sürücüsü A.A.'nın kullandığı 06 FHZ 06 plakalı araç, Pınarça istikametinde doğru seyir halinde olan S.G. yönetimindeki 34 DMS 330 plakalı araca, ardından da park halindeki bir araca çarptı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri kaza esnasında yaralanan 15 yaşındaki A.A. olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralı A.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

15 Yaşındaki Sürücünün Yol Çarpması Kazası Tekirdağ'da Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN GÖKÇELİ - 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Güvenlik İnceleme Tekirdağ 3-sayfa Kapaklı Hukuk Yaşam Kaza

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