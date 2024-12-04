15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı
Aydın'da bir kuaför, yanında staj yapan 15 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Kentte büyük yankı uyandıran olayın yankıları sürerken kız çocuğunun tacize uğradığı anları kayda aldığı ortaya çıktı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yanında çırak olarak çalışan 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bayan kuaförü tutuklandı.
MESLEK ÖĞRENMEK İSTEMİŞTİ
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kuaför salonunda yaşanan olayda meslek öğrenmek amacıyla kuaför M.K'nın yanında işe başlayan 15 yaşındaki kız, bir süre sonra rahatsız edici davranışlarla karşı karşıya kaldı. Çocuğun, ustasının müstehcen konuşmaları ve cinsel istismarına maruz kaldığı öne sürüldü.
O ANLARI KAYDA ALDI
Yaşadıkları karşısında sessiz kalmayan genç kız, taciz anını kayıt altına alarak durumu ailesine anlattı. Ailenin desteğiyle önce işten ayrılan çocuk, ardından polise ve savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.
TACİZCİ KUAFÖR TUTUKLANDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan bayan kuaförü M.K., polisteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.