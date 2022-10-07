15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! Polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalışıyor 3. Sayfa Haberleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saat köprünün üstünde bekleyen kişiyi polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Ekipler yaklaşık 1 saat köprünün üstünde bekleyen kişiyi polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor. Öte yandan intihar girişimi nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerinden gelen ilk görüntüler şu şekilde: Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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