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15 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangının Nihai Raporu Ortaya Çıktı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangının nihai raporu tamamlandı. Bilirkişi raporunda, yangının elektrik tellerinden çıktığına dair bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

15 kişinin hayatını kaybettiği yangının nihai raporu ortaya çıktı

Yangının, elektrik tellerinden çıktığına dair bulguya rastlanmadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 20 Haziran'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının ardından, Çınar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi raporu tamamlandı. Bu kapsamda yangının başladığı nokta olarak belirtilen elektrik direği ve tellerinde yangına sebebiyet verecek herhangi bir iz ve emare olmadığı beyan edildi.

20 Haziran Perşembe günü Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde başlayan ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangının ardından bilirkişi raporunun detayları belli oldu. Haziran ayında hazırlanan ön raporu yeterli bulmayan Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış sebebine dair 2. bilirkişi heyeti raporu talep etmişti. Mevcut bilirkişi heyetinin genişletilerek yürütülen detaylı ve titiz incelemeler sonucunda hazırlanan rapor tamamlandı. 14 Ağustos 2024 tarihinde soruşturma dosyasına sunulan raporda, yangının elektrik tellerinden kaynaklı olduğuna dair bir ize rastlanmadığı ifade edildi.

Yangın bilirkişi incelemelerinde, elektrik direğinin konumu ile yangının başladığı iddia edilen Köksalan Mahallesindeki nokta arasında yaklaşık 7-8 metrelik bir mesafenin olduğu, direğin çevresinde ise herhangi bir yanma izi olmadığı tespit edildi. Elektrik bilirkişi incelemelerinde ise ayırıcı kontağın enerjisiz olduğu, direğin izolatörlerinin ve konsolunun incelendiğinde yangın sonrası herhangi bir değiştirmenin yapılmadığı, ark izine rastlanmadığı sonucu yer aldı.

Raporda ayrıca, demir direğin üzerindeki kabloların sağlam vaziyette olduğu, ayırıcı direğinde sigortaların bağlı olduğu kısmın yerine tel bağlandığı ve telin ısınarak kopmadığı, söz konusu direğin bitişiğinde yerde olan tel parçanın iletken olmayan çelik gergi bir tel olduğu ve sigorta teli yerine kullanılamayacağı ifade edildi. Yine aynı bölgede yer alan başka bir parçanın ise mesnet izolatörlerini havai hat iletkenlerine irtibatlandırmada kullanılan sıkı bağ parçası olduğu ve yere düştükten sonra çıkan yangınla birlikte yanması sonucu karardığı belirtildi.

Öte yandan raporda, yangının çıktığı iddia edilen direğin üç yönlü bağlantısı olduğu, iki yönde enerjinin olmadığı, sigorta patronunun açık olduğu ve tel sarılı iletkenin enerjisiz olduğu tespiti yer aldı. Köksalan köyünde yaşayan ve direkten tarımsal sulama amaçlı enerji alan Veysi Buğdaycı isimli vatandaşın da kendisine ait trafoyu olay anından önce direkten söktüğü, dolayısıyla sarılı iletken tel enerjisiz olduğu için ark yaparak yangın çıkarmasının mümkün olmadığı belirtildi. Ayrıca incelemeler kapsamında sökülen sayacın değerlerine bakıldığında, 29 Temmuz 2024 tarihinde Mazıdağı istikametine enerji verilmediği de tespit edildi.

Son olarak raporda bilirkişi heyetinin, bölgeye elektrik tedariki sağlayan dağıtım şirketine ait sepetli araçla direğin üzerinde kısa devreye bağlı ark izine bakmak için çıktığı aktarıldı. Şirketin delil karartma amacıyla direği veya direk tellerini değiştirmediğinin çekilen fotoğraflarla da belgelendiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır 3-sayfa Çınar Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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