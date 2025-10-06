14 yıl önce kazada ölen kişiyle karıştırılmıştı; aynı yerde kaza geçirip yaşamını yitirdi

KONYA'nın Ilgın ilçesinde 14 yıl önce bisiklet kazası geçirip ölen kişiyle karıştırılan, evinde ağıtlar yakılırken balık avından dönünce gerçek ortaya çıkan Durmuş Çıplak (86), 2 ay önce aynı yerde bisikletten düşüp yaralandı. Beyin kanaması geçiren Çıplak, dün yaşamını yitirdi.

Ilgın ilçesi Kaplıca Caddesi'nde 2011 yılında bisikletli kişi, kamyonun altında kalıp yaşamını yitirdi. Ölen kişinin Durmuş Çıplak olduğu sanıldı. Oğlu Ahmet Çıplak da yüzü tanınmayacak haldeki ceset üzerinde yaptığı teşhiste ölen kişinin babası olduğunu söyledi. Cenaze, işlemlerin ardından aile tarafından teslim alındı. Evde ağıtlar yakılırken Durmuş Çıplak balık avından dönünce, ölen kişinin başkası olduğu ortaya çıktı.

Bu olaydan 14 yıl sonra Durmuş Çıplak, aynı caddede bisikletiyle seyir halindeyken kasisten geçerken dengesini kaybederek düşüp yaralandı. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Çıplak, tedaviye alındı. Çıplak, dün, 2 aylık yaşam savaşını kaybetti.

Durmuş Çıplak'ın cenazesinin bugün öğle saatlerinde Behlülbey Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'nın Ilgın ilçesinde 2 ay bisikletten düşüp beyin kanaması geçiren, tedaviye alındığı hastanede 2 ay sonra hayatını kaybeden Durmuş Çıplak'ın cenazesi, Behlülbey Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan namaz sonrası Durmuş Çıplak'ın cenazesi toprağa verildi.