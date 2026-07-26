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14 Yıl 7 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

14 Yıl 7 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Ç., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlarca tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.Ç. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Şehitkamil İlçesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs adresine yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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