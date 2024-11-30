14 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Trafik Kazası Yaptı

14 yaşında motosiklet Sürücüsü 2'si park halinde 3 araca birden çarptı: Kaza anı kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosikletin 1'i seyir halinde olmak üzere 3 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre İbrahim Sözen Caddesi istikametinden Şeyh Edip Salih Parkı istikametine seyir halindeki 14 yaşındaki Mümin Aydın Kılınç'ın kullandığı 07 BTC 277 plakalı motosiklet 4001 sokaktan Mehmet Akif Ersoy Caddesine giren Mustafa Özen'in kullandığı 07 C 74128 plakalı Okul servisine çarptıktan sonra duramayarak yolun sağında park halindeki 17 GB 242 ve 07 J 0392 plakalı araçlara çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlenirken, motosiklet sahibine 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.