14 Yaşındaki Çocuğun Motosiklet Kazası: 37 Bin Lira Ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı motosiklet, kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan çocuk için toplamda 37 bin 354 lira ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Ehliyetsiz sürücü ve motosiklet sahibine toplam 37 bin 354 lira para cezası kesildi.

Kaza, Manavgat'ın Sorgun Mahallesi 8136 Sokak'ta meydana geldi. Herford Caddesi istikametinden Hüseyin Avni Akın Caddesi yönüne giden 14 yaşındaki Muhammed M. Ş. idaresindeki 07 CER 293 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Lütfü C. yönetimindeki 07 AGU 903 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü, başından yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsünün sürücü belgesinin bulunmadığı, motosikletin ise arkadaşına ait olduğu tespit edildi. Ehliyetsiz araç kullanmaktan sürücüye ve aracını kullandıran motosiklet sahibine ayrı ayrı 18 bin 677'şer lira olmak üzere toplam 37 bin 354 lira idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

