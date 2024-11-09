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Çocuk gelini konuk eden Esra Erol'un sorusu programa damga vurdu

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4 yıl önce henüz 14 yaşındayken imam nikahıyla zorla evlendirilen ve bu evlilikten 2 çocuk sahibi olan genç kızı programına konuk eden Esra Erol, "Doğum yaparken hastane ayağa kalkmadı mı?" sorusunu yöneltti.

Henüz 14 yaşındayken imam nikahıyla zorla evlendiren ve bu evlilikten 2 çocuk sahibi olan genç kız, çocuklarının kendisine gösterilmediğini belirterek Esra Erol'un programına katılıp yaşadıklarını anlattı.

"HASTANE AYAĞA KALKMADI MI?"

Esra Erol'un "Doğum yaparken hastane ayağa kalkmadı mı?" sorusuna ise 18 yaşındaki kız, "Polis ve doktorlar geldi. 'Yaşın küçük' dediler bende 'kaçarak evlendim' demek zorunda kaldım. Aslında kaçarak evlenmedim. Teyzemin aracılığıyla oldu" ifadelerini kullandı.

"BİZİM EN ACI TABLOLARIMIZDAN BİRİSİ"

Dinledikleri karşısında hayretler içerisinde kalan Esra Erol, "5 ay önce 18 yaşında giren kız 2 evladını göremediği için bizim programımıza geldi. Bu da herhalde bizim en acı tablolarımızdan biri olsa gerek" şeklinde konuştu.

Çocuk gelini konuk eden Esra Erol'un sorusu programa damga vurdu
Kaynak: Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - 3.Sayfa
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