14 kişiyi zehirleyerek öldüren kumar bağımlısı kadın, idam cezasına çarptırıldı

Tayland'da korkunç bir seri cinayet vakası ortaya çıktı. Kumar bağımlısı 36 yaşındaki Sararat Rangsiwuthaporn, 14 kişiyi siyanürle zehirleyerek öldürmekle suçlanıyor. İlk davada arkadaşı Siriporn'u öldürmekten suçlu bulunan kadın, idam cezasına çarptırıldı.

Olaylar geçen yıl nisan ayında, Sararat ve arkadaşı Siriporn'un Budist ritüeli için nehir kenarına gitmesiyle başladı. Siriporn kısa süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Yapılan otopside vücudunda siyanür izlerine rastlandı. Bu olay, polisin 2015'ten beri çözülemeyen benzer ölümleri tekrar incelemesine yol açtı.

'Siyanür Am' lakaplı Sararat'ın kumar borçları yüzünden işlediği cinayetlerde korkunç bir yöntem izlediği ortaya çıktı. Kurbanlarından yüksek miktarda borç alan kadın, daha sonra onları 'bitkisel ilaç' diyerek siyanürle zehirliyor, öldükten sonra da değerli eşyalarını çalıyordu. Bir kurbanından yaklaşık 9.000 dolar borç aldığı belirlendi.

Polis soruşturmasında, cinayetlere Sararat'ın polis yarbayı olan eski eşi ile avukatının da yardım ettiği ortaya çıktı. İkisi de hapis cezasına çarptırıldı. Sararat'ın önünde 13 cinayet davası daha var ve toplamda 80 suçla itham ediliyor.

Ölen Siriporn'un annesi, "Kızım için adalet yerini buldu" derken, bu dava Tayland'ın ilk kadın seri katil vakası olarak tarihe geçti."