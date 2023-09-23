14 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik denetlemesinde, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde 14 ayrı suçtan aranan V.D. isimli şahıs yakalandı. Şüphelinin kimliği JADU sistemi sayesinde tespit edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde yapılan trafik denetlemesinde, 14 ayrı suçtan aranan V.D. isimli şahıs yakalandı. Yanında kimlik taşımayan şüphelinin kimliği, JADU ( Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması) sistemine fotoğrafının yüklenmesi sonucu tespit edildi. V.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerinde trafik devriyesi sırasında içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu bir aracı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolü esnasında yanında kimlik bulundurmayan ve T.C. kimlik numarasını bilmediğini ifade eden (V.D.) isimli şahsın hareketleri şüphe çekti.

JADU, Şüpheliyi fotoğrafından tespit etti

Araçtan indirilen ve JADU (Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması) ile fotoğrafı çekilen şüphelinin kamera sorgusu yapıldı. Sorguda, V.D.'nin farklı illerde devam eden ve resmi belgede sahtecilikten bilişim dolandırıcılığına, cinsel tacizden adam yaralamaya kadar 14 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

V.D., Jandarma'daki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL