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125 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı... Kurtarma sevincini madenciler birbirine sarılarak yaşadı

3. Sayfa Haberleri

125 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı.

125 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı... Kurtarma sevincini madenciler birbirine sarılarak yaşadı

ADIYAMAN - Adıyaman'da 7 katlı binanın enkazında kalan Sadık Tunç, 125 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sitesi 7 katlı binanın enkazında gelen ses üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda Sadık Tuç'a ulaştı. Sağ olarak enkazdan kurtarılan Sadık Tuç 125 saat sonra ilk kez gün ışığı gördü. Kurtarıldıktan sonra ilk olarak çocuklarını soran Sadık Tunç, çocuklarının da hayatta olduğunu öğrendikten sonra şaşkın bir halde etrafa bakındı. Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, madencilerden oluşan kurtarma ekipleri ise birbirlerine sarılarak Tuç'u sağ kurtarmanın sevincini yaşadı.

Tuç'un yakınları ve vatandaşlar ise tekbir getirerek sağ kurtarılan Sadık Tunç'u ambulansa taşıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Sadık Tunç Adıyaman Çınar 3. Sayfa Haberler

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