12 Yaşındaki Mahmut, yaşam mücadelesini kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da, Atatürk Barajına serinlemek için giren ve boğulan iki kardeşten birisi hayatını kaybetmiş diğeri ise kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Necmettin ve Elif Yiğit çiftinin 8 yaşındaki Berkant ve 12 yaşındaki Mahmut Yiğit, ailesiyle birlikte gittikleri Adıyaman merkez Gazihandede Mesire alanında serinlemek için Atatürk Baraj Göletine girmiş ve her iki kardeş, biran da su içerisinde kaybolmuştu.

Her iki kardeş vatandaşların uğraşları sonucu su altından çıkarılarak sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Burada tedavi altına alınan kardeşlerden 8 yaşındaki Berkant Yiğit yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken 12 yaşındaki Mahmut Yiğit ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisine alınmıştı. Mahmut Yiğit, burada doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 1 Günlük yaşam mücadelesini kaybeden Mahmut Yiğit'in cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.