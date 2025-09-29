Haberler

12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı


Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, üvey babasını bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, çocuk gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta 15 katlı binanın 8'inci katında meydana gelen olayda Y.C.K. (12) ile üvey babası H.P. (31) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

ÜVEY BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C.K., bıçakla H.P.'yi kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Y.C.K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
