12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı

12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Haber Videosu

Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran dengesini kaybedip 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Son mesajında halsiz ve bitkin olduğunu ifade eden Dalgakıran, "Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi beni yordu" diye yazdı. Son yayınında ise izleyenlerine "Öpüyorum hepinizi dostlarım, Allah'a emanet olun. Hepinize iyi geceler diliyorum, seviliyorsunuz" diye veda ettiği ortaya çıktı.

Sosyal medya platformlarından yaptığı yayınlarla tanınan "Jrokez" lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, kaldığı evin balkonundan düşerek 26 yaşında hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kick platformu üzerinden yaptığı yayınlar ile bilinen "Jrokez" lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, bugün akşam saatlerinde Ankara'da henüz belirlenemeyen bir nedenle 12 kattaki evinin balkonundan düşerek hayata veda etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Oğuzhan Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Dalgakıran'ın ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu.

12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Dalgakıran'ın hayatını kaybetmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Dalgakıran son paylaşımında "Dostlar bugün bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni... Bugünlük izninizi istiyorum. Yarın iyi olursam İnşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı

SON YAYININDAKİ SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dalgakıran'ın son yayınında ise "Öpüyorum hepinizi dostlarım, Allah'a emanet olun. Hepinize iyi geceler diliyorum, seviliyorsunuz." dediği anlar ortaya çıktı.

12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı

OĞUZHAN DALGAKIRAN KİMDİR?

"Jrokez" lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, yayıncılık kariyerine Twitch platformunda başladı. Bir dönem Kendine Müzisyen'in de yer aldığı "Twitch Erik Dalı" grubunda bulundu. Daha sonra yayınlarını Kick platformuna taşıdı. Jrokez, genellikle oyun yayınları ve sohbet içerikleriyle tanınıyor.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bomba orta saha hamlesi

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıOkan Okan:

çokta önemli değilmiş

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBana İngilizce Yazın:

İntihar etmek yerine .. başka bir yere taşınıp .. ismini değiştirip.. fakir veya dilenci kılığına girip.. para bulup.. yaşama tekrar başlamaya çalışmalıydı.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıonur:

NE İÇİYORSUN.

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıBana İngilizce Yazın:

Hakikat

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTek Türk:

ALLAH ALLAH dün bu haberin başlığı intihar etti yazıyordu, o kadar boş ve yandaş bi siteki bu site haberleri bile yalan yanlış

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Oysa bu haber kanalı dün intihar etti diye haber yapmıştı

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgumusss390:

bu kim

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı

Korkulan oldu! Dünyayı tedirgin eden katliam planına onay verdi
Kartal'da dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, devrilen ağacın altında kaldı! Durumu ağır

Dizi oyuncusu devrilen ağacın altında kaldı! Ölüm kalım savaşı veriyor
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı

Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.