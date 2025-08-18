12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medya platformlarından yaptığı yayınlarla tanınan "Jrokez" lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, kaldığı evin balkonundan düşerek 26 yaşında hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kick platformu üzerinden yaptığı yayınlar ile bilinen "Jrokez" lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, bugün akşam saatlerinde Ankara'da henüz belirlenemeyen bir nedenle 12 kattaki evinin balkonundan düşerek hayata veda etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Oğuzhan Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Dalgakıran'ın ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Dalgakıran'ın hayatını kaybetmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Dalgakıran son paylaşımında "Dostlar bugün bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni... Bugünlük izninizi istiyorum. Yarın iyi olursam İnşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

SON YAYININDAKİ SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dalgakıran'ın son yayınında ise "Öpüyorum hepinizi dostlarım, Allah'a emanet olun. Hepinize iyi geceler diliyorum, seviliyorsunuz." dediği anlar ortaya çıktı.

OĞUZHAN DALGAKIRAN KİMDİR?

"Jrokez" lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, yayıncılık kariyerine Twitch platformunda başladı. Bir dönem Kendine Müzisyen'in de yer aldığı "Twitch Erik Dalı" grubunda bulundu. Daha sonra yayınlarını Kick platformuna taşıdı. Jrokez, genellikle oyun yayınları ve sohbet içerikleriyle tanınıyor.