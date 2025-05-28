112'yi arayıp yakalanmayacağını söyleyen firari, aynı gün yakalandı

112'yi arayıp yakalanmayacağını söyleyen firari, aynı gün yakalandı
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Adana'da 27 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 'Beni jandarma yakalayamaz' dedi. Ancak aynı gün Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Hükümlü, gazetecilere ilginç açıklamalarda bulundu.

112'yi arayıp 'Beni jandarma yakalayamaz' dedi, aynı gün yakalandı

27 yıl hapis cezası ile aranan JASAT tarafından yakalanan hükümlü gazetecilere de "Sanki ülkeyi kurtarmış gibi soruyor" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti

ADANA - Adana'da 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak "Beni jandarma yakalayamaz" dedi ancak aynı gün yakalandı.Yakalanan hükümlünün gazetecilere de "Sanki ülkeyi kurtarmış gibi soruyor" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesinde ruhsatsız silah bulundurma ve esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme gibi 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M. B. Y. (33), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak "Beni jandarma yakalayamaz" dedi. Aynı gün operasyon düzenleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari hükümlüyü Ergenuşağı mahallesinde ormanlık alanda yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü M.B.Y. adliyeye sevk edildi. Adliyede gazetecilere " Beni tüm Türkiye tanıyor" diyen hükümlü, muhabirin 'jandarma yakalayamaz demişsiniz' soru su üzerine " Ben mi sen mi dedin. Sanki Türkiye'yi kurtarmış gibi soruyor" diyerek cevap verdi.

İşlemleri tamamlanan hükümlü ceza evine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - 3.Sayfa
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