Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu

İstanbul'da kar şiddetlendi: Tüm seferler iptal
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı

Kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı

11 Yaşındaki Kız Çocuğu Oyun Sırasında Kardeşi Tarafından Tüfekle Vuruldu

11 Yaşındaki Kız Çocuğu Oyun Sırasında Kardeşi Tarafından Tüfekle Vuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 11 yaşındaki Elanur E.'nin evde tüfekle başından vurulmuş halde bulunması üzerine yapılan araştırmalar, olayın 8 yaşındaki kardeşi tarafından oyun oynarken yanlışlıkla gerçekleştiğini ortaya koydu. Elanur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kardeşi de tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 11 yaşındaki kız çocuğunun evde tüfekle başından vurulmuş halde bulunduğu olaya ilişkin acı bir detay ortaya çıktı. Son yolculuğuna uğurlanan 11 yaşındaki çocuğu 8 yaşındaki kardeşinin oyun oynadıkları esnada vurduğu ve kendisinin de yaralandığı öğrenildi.

Dün gece Çeltikler Mahallesi'nde meydana gelen olayda 11 yaşındaki Elanur E., evde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulunmuştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuk, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin acı detay ortaya çıktı. Anne ve babaları evde olmadığı sırada Elanur E., kardeşi R.E. (8) ve komşularının diğer 3 çocuğuyla oyun oynamak için bir araya geldiği, bu esnada R.E.'nin eline aldığı ruhsatsız av tüfeğinin ateş aldığı öğrenildi. Tüfekten çıkan saçmalar başına isabet eden Elanur E. ağır yaralanırken, kardeşi R.E.'nin ise tüfeğin geri tepmesi neticesinde yaralandığı belirlendi. Ablasını oyun oynadığı sırada yanlışlıkla vuran ve tüfeğin tepmesi neticesinde yaralanan R.E.'nin ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde polis karakoluna götürülen anne ve babanın ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden 11 yaşındaki Elanur E., Geyve Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

TFF'den maça saatler kala Arda Turan kararı
img

Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın
img

Kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müdürün sürpriz kar topu anonsu ile çocukların çığlıkları okulu inletti

Çığlıkları okulu inletti! Müdür dahi manzaraya dayanamadı
Bitcoin neden yükseliyor?

Bitcoin neden yükseliyor?
Devrim niteliğinde hamle! Kira sorununa neşter vuruluyor

Devrim niteliğinde hamle! Kanayan yaraya neşter vuruluyor
En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.