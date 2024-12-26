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11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

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Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde patlamanın şiddetiyle gökyüzüne alevlerin yükseldiği görülürken, olayın vahameti de gözler önüne serildi.

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen ve 11 çalışanın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

PATLAMAYI ÇİFTLİĞİN GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Kırsal Kavaklı Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren fabrikada 24 Aralık'ta meydana gelen patlama anı, bölgedeki bir çiftliğe ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Mühimmat fabrikasına 600 metre uzaklıkta bulunan çiftliğin güvenlik kamerası kayıtlarında 24 Aralık Salı günü saat 08.27'de meydana gelen patlamanın şiddetiyle gökyüzüne alevlerin yükseldiği görülüyor. Görüntülerde, patlamanın ardından ortaya çıkan alev topu ve dumanlar, patlamanın şiddetini gözler önüne seriyor.

11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

"ÇOK ŞİDDETLİ PATLAMA OLDU"

Çiftlik çalışanı Ramazan Akkoyun, patlama sırasında evinde bulunduğunu belirterek, "Çok şiddetli patlama oldu, camlar sarsıldı. Fabrikaya doğru baktım. Balkona çıktığımda hanıma 'fabrika yanıyor' dedim. Sonra millet toplanınca durumu anladık." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Yaşamını yitirenlerden 10'unun cenazesi, dün toprağa verilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınmıştı.

11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: AA / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu Davut :

içerdeki kameraların görüntüleri nerde? bu tarz yerlerin görüntülenmesinde ex-proof kamera konur. bu kamera kabinleri -200 ile 1200 derece sıcaklığa dayanıklı olur. bana içeriyi gösterin. 11 can gitmiş hikaye anlatmayın. ölenlerin bir cesedi bile yok, yüzü yok, bedeni yok parçalanmış hepsi.

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