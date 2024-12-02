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10 kilo veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali

10 kilo veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali
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Kral Kaybederse dizisinin kadrosuna dahil olan Aslıhan Gürbüz, 10 kilo verdi. Bir süredir diyet yapan başarılı oyuncunun son hali sosyal medyada çok konuşuldu.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakteri ile yıldızı parlayan Aslıhan Gürbüz, bir süre önce şehri terk etmiş ve doğayla iç içe yaşamaya başlamıştı. Gözlerden uzak yaşamaya çalışan ve sadece projeleri için İstanbul'a gelen Gürbüz son dönemde aldığı kiloları vermek için harekete geçti.

Halit Ergenç ve Merve Dizdar'lı Kral Kaybederse dizisine dahil olan Aslıhan Gürbüz diyetin sonuçlarını aldı.

10 kilo veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali çok konuşuldu

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ünlü bir diyetisyenin danışmanlığında diyet yapan Gürbüz, 10 kilo verdi. Diyetisyeni, Gürbüz'ün başarısını sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu. Gürbüz'ün son haline sosyal medya kullanıcılarından da yorum yağdı. Bazı kullanıcılar Gürbüz'ün zayıf halini beğenirken, bazı kullanıcılar da "Daha fazla zayıflama" uyarısında bulundu.

10 kilo veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali çok konuşuldu

DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞIYOR

Yahşi Cazibe, Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Son olarak kendisi gibi oyuncu İsmail Hacıoğlu'yla aşk yaşayan ünlü oyuncu yaşadığı sağlık sorunları sebebi ile bir süre ekrana ara verip Ege'ye yerleşmişti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBükücü:

Kilolu hali daha güzel !

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Türk kadını hafif kilolu olmalı ne o öyle takır tukur kemik çuvalı gibi .. ))

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

parası olan kadın çirkin değildir

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Basen bölgesi çok çabuk kilo almaya müsait. Genetiktir belki

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Haber Yorumlarımhmt Asln:

Haberin ana teması kadının kilo vermesi ama foto yok.

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