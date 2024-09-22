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10. Kattan Düşen 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 10. kattaki evlerinin penceresinden düşen 7 yaşındaki Yusuf Aymergen, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayda inceleme başlatıldı.

10. kattan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde 10. kattaki evlerinin penceresinden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Yusuf Aymergen oturdukları binanın 10. katındaki dairelerinde odanın camını kapatmak istedi. İddiaya göre camı kapatmak isterken dengesini kaybeden küçük çocuk, 10. kattan beton zemine düştü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 kardeşten en küçüğü olan 7 yaşındaki Yusuf'un bu yıl ilkokula başladığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

10. Kattan Düşen 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT CERRAHOĞLU - 3.Sayfa

İnceleme Altındağ Güvenlik 3-sayfa Ankara Sağlık Çocuk

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