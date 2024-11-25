10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu

Ankara'nın Mamak ilçesine bir okulda, raporlu olduğu gerekçesiyle 10 Kasım anma törenine katılmayan bir öğrencinin velisine tebligat gönderildiği iddia edilmişti.

ÖĞRENCİNİN AİLESİNE TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Olay, Mamak ilçesinde bulunan Lalahan Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle okulda düzenlenen törene bir öğrenci grip olduğu gerekçesiyle doktora giderek katılmadı. Okul yönetimi, törene katılmayan öğrencinin annesi Semra Polat'a tebligat göndererek, öğrencinin törene katılmama gerekçesini sordu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan veli Polat, "Oğulcan'ım grip nedeniyle doktora gitti, 8-9 Kasım tarihleri için rapor verildi. Okul 10 Kasım'da anma töreni yapmış. Dün okul yönetimi oğlumla konuşmuş. Bugün de tarafıma bu evrak gönderildi" ifadelerine yer verdi.

BİR GRUP AVUKAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan bir grup avukat, yapılan işlemin Anayasa'nın 6. ve Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddelerine aykırı olduğunu belirterek, okul müdürü hakkında görevi kötüye kullanma ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından suç duyurusunda bulundu.