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10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu

10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda, 10 Kasım Atatürk'ü anma törenine grip olduğu için katılmayan bir öğrencinin velisine tebligat gönderildi. Okul müdürü hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara'nın Mamak ilçesine bir okulda, raporlu olduğu gerekçesiyle 10 Kasım anma törenine katılmayan bir öğrencinin velisine tebligat gönderildiği iddia edilmişti.

ÖĞRENCİNİN AİLESİNE TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Olay, Mamak ilçesinde bulunan Lalahan Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle okulda düzenlenen törene bir öğrenci grip olduğu gerekçesiyle doktora giderek katılmadı. Okul yönetimi, törene katılmayan öğrencinin annesi Semra Polat'a tebligat göndererek, öğrencinin törene katılmama gerekçesini sordu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan veli Polat, "Oğulcan'ım grip nedeniyle doktora gitti, 8-9 Kasım tarihleri için rapor verildi. Okul 10 Kasım'da anma töreni yapmış. Dün okul yönetimi oğlumla konuşmuş. Bugün de tarafıma bu evrak gönderildi" ifadelerine yer verdi.

BİR GRUP AVUKAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan bir grup avukat, yapılan işlemin Anayasa'nın 6. ve Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddelerine aykırı olduğunu belirterek, okul müdürü hakkında görevi kötüye kullanma ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıYakup SGZ:

Kimse Atatürk’ü sevmek zorunda değil Bu müdür görevden alınsın

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Belki hastaydı evde kazasını yapmıştır törenin.Siz ne yapıyorsunuz yaa.. Nasıl bir kafa bu? Dini rituel mi bu?

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Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Ayni olay benim cocugada yapildi mecburmuyuz kardesim bune tahu bu nasil bir diktatörluk adov hitler zamanindamiyiz kuzey koredemiyiz yoksa 23 yıllarindamiyiz

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Haber YorumlarıSahi:

İyice bıktırdılar Atatürk’ten

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Haber Yorumlarıadem alemdar:

herkez kafayı yemiş geçmiş olsun

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Haber YorumlarıGÖRÜNMEZ ADAM:

İlk defa duyuyorum böyle bir sacmaligi

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Haber YorumlarıVeysel Sevli:

İnan kedim öldü o tarihte.onun anması daha önemli olduğu için ,onu andık.diğeri aklıma gelmedi

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Haber YorumlarıAbdurrahman Çakır:

Atatürk düşmanlarının boş çığlıkları

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Haber YorumlarıSon Yörük:

Bazi seyleri abartmayin bu ulkenin kurucusuna saygi duymak zorundayiz elbette bazi torenleri daha ciddi sekilde uygulanmali katilmali ama bunu yaparkende abartmaya gerek yok hastada olabilir bu evdede yapilabilir sevgi zorla olmaz ama saygi olmak zorunda sahsi gorusum mudurler ogretmenler kursa falan sokmali egitim okadar onemliki rastgele insanlara emanet edilemicek kadar onemli cunku bu konular bu ulkenin gelecegi.

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Haber YorumlarıHasan Kenan Solmaz:

SAÇMALIĞA BAK KİMSE KİMSEYİ CUMA NAMAZINA ZORLA GÖTÜRÜYOR MU Kİ ADAMI TÖRENE GELMEDİ DİYE TEBLİGAT GÖNDERİYORSUN

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