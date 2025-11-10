Haberler

10 Kasım Etkinliklerine Protesto Çağrısı Yapan Kişi Gözaltına Alındı

10 Kasım Etkinliklerine Protesto Çağrısı Yapan Kişi Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri çerçevesinde camilerde mevlit okutulmasını sosyal medyadan protesto eden M.K. isimli şahıs, gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, olası olaylara karşı güvenlik önlemleri aldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında camilerde mevlit okutulmasına sosyal medya üzerinden protesto çağrısı yapan bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Valiliğinin 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında il ve ilçelerdeki tüm camilerde mevlit okutulması yönündeki kararı sonrası, M.K. isimli şahıs sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. M.K. paylaşımında, "Allah düşmanlarına rahmet okunmasına müsaade etmeyelim" ifadelerini kullanarak Gebze Arapçeşme Camisinde toplanma çağrısında bulundu. Paylaşımın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, M.K.'yı sabah saatlerinde Çayırova ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Arapçeşme Camisi'nde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Okunan mevlit ve kılınan namazın ardından program sorunsuz şekilde tamamlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım! Sezar yaptırımları kaldırıldı

Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır trafikteki bu aracın yakıtı bambaşka

Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır bu yakıtla trafikte
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Bahis oynadığı iddia edilen Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Bahis oynadığı iddia edilen yıldız, milli takım kadrosundan çıkarıldı
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler

Dev projede beklenen gün geldi! Bu adımı atlayanın başvurusu yanar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.