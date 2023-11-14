1 saatte kazandığı para dudak uçuklatıyor! Atatürk'e benzeyen şahıs meydan okudu

Milas'ta Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda masaları teker teker gezen 'çakma Atatürk' tartışma yaratmıştı. İsminin Necdet Bardak olduğu öğrenilen ve bir saat boyunca masaları selamlaması karşılığında 10-25 bin lira arası para kazanan şahıs, "Önümde kanuni bir engel yok, yapmaya devam edeceğim" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği baloda masaları gezerek selamlayan ve Atatürk'e benzemeye çalışarak bundan para kazanan Necdet Bardak hakkında inceleme başlatılmıştı. Bir saatte 25-30 bin lira kazandığı iddia edilen Bardak, "Önümde kanuni bir engel yok, yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"TEPKİ VE ÜZÜNTÜYLE KARŞILANDI"

Milas'ta Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda masaları teker teker gezen ve 'çakma Atatürk' olarak adlandırılan Necdet Bardak gündem olmuştu. Tepki çeken görüntülerin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği'nce, 26 Ekim'de ADD'nin Milas şubesince düzenlenen, görüntüleri 11 Kasım'da sosyal medyaya düşen etkinlikle ilgili yazılı açıklamada yapıldı. Açıklamada, "Kendisini değişmez önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e benzeterek mareşal üniformasıyla masaları dolaşıp selam veren şahsın yaptığı yakışıksız gösteri kamuoyunda, basında ve sosyal medyada olduğu gibi tarafımızdan da tepki ve üzüntüyle karşılanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Konuyla ilgili inceleme başlatılırken 1 saatte 25-30 bin lira kazandığı iddia edilen Bardak, "Önümde kanuni bir engel yok, yapmaya devam edeceğim." dedi.

SOSYAL MEDYADAN BİLE PARA KAZANIYORLAR

Atatürk'e benzeyen sosyal medya fenomeni Serdar Görel de 29 Ekim'de sosyal medyada açtığı canlı yayın ve topladığı bağışla çok konuşulmuştu. 10 Kasım'da saat 09.05'te de yayın açıp saygı duruşu yapan Görel, bu yayında da yüksek miktarda bağış elde etmişti.