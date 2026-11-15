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1 milyon 914 bin TL'lik evlilik dolandırıcılığında 15 ilde 6 şüpheli tutuklandı

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1 milyon 914 bin TL'lik evlilik dolandırıcılığında 15 ilde 6 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
1 milyon 914 bin TL'lik evlilik dolandırıcılığında 15 ilde 6 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'da evlilik vaadiyle başlayan dolandırıcılık ve şantaj tuzağında yaşlı bir vatandaş 1 milyon 914 bin TL dolandırıldı. 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden tanıştığı Bulgaristan uyruklu kadınla evlenmek isteyen yaşlı vatandaş, evlilik vaadiyle başlayan dolandırıcılık ve şantaj tuzağına düşerek 1 milyon 914 bin TL dolandırıldı. Olayla ilgili 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Bulgaristan'da yaşayan Bulgaristan uyruklu bir kadınla tanışan yaşlı vatandaşın şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturmada şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşa evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığını söyledikleri belirlendi. Şüphelilerin, gizli bir operasyon yürütüldüğünü ve vatandaşın bu operasyona destek vermesi gerektiğini öne sürerek korku oluşturdukları tespit edildi.

724 milyon TL'lik para trafiği

Şüphelilerin şantaj ve çeşitli vaatlerle yönlendirdikleri vatandaşa farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin TL gönderttikleri ortaya çıkarıldı.

Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise dolandırıcılık suçları kapsamında toplam 724 milyon TL finansal işlem hacmi tespit edildi. Suçtan elde edilen paraların kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesapları aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı belirlendi.

15 ilde eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 9 Kasım 2026 tarihinde 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli nitelikli dolandırıcılık ve şantaj suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililerden vatandaşlara uyarı

Yetkililer, vatandaşları evlilik, yatırım ve kazanç vaadiyle kandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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