1 Mayıs'ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'de tedbir alan polis memurlarına saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 29 kişi arasında damacana ile polise vurduğu belirlenen Ayşe Beliz İ.'nin de olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırganların polis kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

29 KİŞİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da 1 Mayıs'ta Saraçhane'de toplanıp Taksim meydanına yürümek isteyen kalabalık grup arasındaki bazı kişiler, yürüyüşe izin vermeyen polise saldırdı. Olaylar sırasında 217 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda polise saldırdıkları tespit edilen 29 kişi daha bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınlardan birinin de polise damacana ile saldıran Ayşe Beliz İ. olduğu ortaya çıktı.

POLİSE YÖNELİK SALDIRI ANLARI KAMERADA

Öte yandan bu sabah gözaltına alınan bazı şüphelilerin polis kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin polise yönelik saldırı anları yer aldı.