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İstanbul'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık yaparak polise mukavemet gösterdikleri belirlenen 11 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki gösterilere ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilerde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevli memura mukavemet" ve "kamu malına zarar verme" suçlarına karıştığı belirlenen ve kent genelinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

1 Mayıs'ta çıkan olaylarda gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı

11 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen 12 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Burada Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan 12 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorgularının ardından şüphelilerden 11'i tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

1 Mayıs'ta çıkan olaylarda gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 65 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Emniyet güçlerince yapılan çalışmalarda, olaylara karıştığı belirlenen 12 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

İstanbul 1 Mayıs 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

İbrahim Demirel:

Kimse 1 mayısı kutlamayın demiyor devletin yasak ettiği bir bölgede inadına bunu yapmak istersen, kusura bakma art niyetlisin derim bende.

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Luckyboom:

Filistin gösterilerinde her yere izin çıktı, hatta polise taş atan göstericilere polisin sevgi dolu ılımlı seslenişi kulaklarımızda. Devlet göstericiye bile ayırıyorsa vatandaş ne yapsın!

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Kartal:

iktidara halkla gelen hükümet şuan halltan korkuyor..

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Serkan Keleş:

1 mayıs 80lerde komple yasaklandı iktidara halkla gelenler önünü açtı kutlanmasına izin verdi. Taksim de geçmiş olayların sembolu olduğu için izin verilmiyor 81 il binlerce meydan var git kutla istediğin yerde ama kırmızı ışıkta geçmek nasıl yasaksa buda yasak kurallar herkes için.

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Behlüldane :

Taşla polise saldıran halk değil teröristtir

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Behlüldane :

Hangi halk?....

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Demir Acer:

bunlarin hic biri isci felan degil gariban isci devletin polisine tekme atmaz

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Salih Kandıralı:

11 olmasa şaşardım. Bu ne 11 sevdanız?

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