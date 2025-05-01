1 Mayıs Kutlamalarında 384 Gözaltı
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs'ta düzenlenen kutlamalarda toplam 52 bin 656 emniyet personelinin görev aldığını ve izinsiz gösteri yapan 384 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada " 1 Mayıs'ta toplam 52 bin 656 emniyet personelimiz görev almıştır. Kutlama alanları dışında yasadışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ü gözaltına alınmıştır" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa