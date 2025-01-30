1'inci Ordu Komutanı Metin Tokel, Tekirdağ'ı Ziyaret Etti

1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Orgeneral Metin Tokel, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu ile birlikte Tekirdağ Valiliği'ne geldi. Valilik binası önünde Vali Recep Soytürk ve ilgililer tarafından karşılanan Tokel, Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Vali Soytürk ile makamında bir süre görüşen Tokel, Tekirdağ'daki misafirperverlikten memnun kaldı.

Ziyarette, 1'inci Ordu Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki faaliyetler ele alındı. Orgeneral Tokel, Tekirdağ'daki yetkililerle görüş alışverişinde bulunmanın önemine değinirken, Vali Soytürk de ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - TEKİRDAĞ