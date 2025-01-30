1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasını geri çevirmedi
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak

İstanbul Valisi kararı duyurdu: Listeler belli, tek tek kapatılacak

1'inci Ordu Komutanı Metin Tokel, Tekirdağ'ı Ziyaret Etti

1'inci Ordu Komutanı Metin Tokel, Tekirdağ'ı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk ile bir araya geldi. Ziyarette, komutanlık faaliyetleri ele alındı ve misafirperverlik nedeniyle teşekkür edildi.

1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Orgeneral Metin Tokel, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu ile birlikte Tekirdağ Valiliği'ne geldi. Valilik binası önünde Vali Recep Soytürk ve ilgililer tarafından karşılanan Tokel, Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Vali Soytürk ile makamında bir süre görüşen Tokel, Tekirdağ'daki misafirperverlikten memnun kaldı.

Ziyarette, 1'inci Ordu Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki faaliyetler ele alındı. Orgeneral Tokel, Tekirdağ'daki yetkililerle görüş alışverişinde bulunmanın önemine değinirken, Vali Soytürk de ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
img

Galatasaray değil! Süper Lig devine imzayı atmak üzere
img

Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı

Trump yönetimi şokta! ABD'deki esrarengiz kazada kurtulan olmadı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak Skriniar göndermesi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.