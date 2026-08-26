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Adana'da uyuşturucu operasyonu: Kapsül yutan 4 tutuklu

Adana'da uyuşturucu operasyonu: Kapsül yutan 4 tutuklu
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Adana’da narkotik polisleri 1.5 kilo metamfetamini kapsül haline getirip yutan 2 yabancı uyruklu kadını ve onlara yardım eden 2 kişiyi yakaladı.

Adana'da narkotik polisleri 1.5 kilo metamfetamini kapsül haline getirip yutan 2 yabancı uyruklu kadını ve onlara yardım eden 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kadının uyuşturucuyu yutarak taşıdığı ve kente sokmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda kadın 2 kurye otogarda yakalandı. Kadınların yanı sıra onlara yardım ettiği öne sürülen 2 şüpheli daha yakalandı.

Şüphelilerin yapılan tıbbi muayenesinde, kadın kuryelerin vücutlarında uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen işlemlerin ardından 2 kadının yuttuğu 140 kapsül çıkarıldı. Kapsüllerin içerisinde toplam 1 kilo 500 gram metamfetamin bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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