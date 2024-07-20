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Öldüresiye dövüp "Yolda bulduk" diyerek hastaneye bıraktılar! Talihsiz adam hayatını kaybetti

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İstanbul'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sırasında küfür eden şahsı feci şekilde döven ve daha sonra "Yolda bulduk" diyerek hastaneye bırakan şüpheliler Edirne'de yakalandı. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren yaralı ise hayatını kaybetti.

İstanbul Zeytinburnu'nda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sırasında küfür eden şahsı döverek öldüren ve hastane acil servisine bırakarak kaçan 2 şüpheli Edirne'de yakalandı. Tarafların tartıştığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Zeytinburnu Kazlıçeşme mahallesinde 2 Temmuz Salı günü meydana geldi. İddiaya göre 52 yaşındaki Bayram Gündoğdu, alacak verecek meselesi nedeniyle 2 kişi arasında tartışma çıktı. Bu sırada Gündoğdu küfür edince 2 şüpheli tarafından dövüldü.

"YOLDA BULDUK" DİYEREK HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

Şüpheliler "Yolda bulduk" diyerek Gündoğdu'yu hastanenin acil servisine bıraktı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Gündoğdu tüm müdahalelere rağmen 8 Temmuz'da hayatını kaybetti.

İnceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mağdurun hastaneye getirildiği otomobilin plakasını tespit etti. Otomobilin C.F.D. adlı şüpheliye ait olduğu belirlendi. Bayram Gündoğdu'nun olay günü bir tekstil atölyesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada dövüldüğü ve ağır yaralandığı tespit edildi.

AMCALARINA KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN DÖVMÜŞLER

Şüphelilerin C.F.D. ve S.Y.Ç. olduğunu belirledi. İstanbul'dan kaçtıkları tespit edilen 2 şüphelinin izi Edirne'de bulundu. Bir evde saklandıkları tespit edilen C.F.D. ve S.Y.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin cinayeti itiraf ettiği, kavga sırasında amcalarına küfür eden Bayram Gündoğdu'yu dövdüklerini bayılınca da hastaneye bıraktıklarını anlattığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Servis Zeytinburnu İstanbul Edirne Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

VEFA:

Şimdi gel de bu ülkede yaşarken aileni, yakınlarını,kendini güvende hisset. Kesinlikle mümkün değil!...

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Abdülkadir Yolbilir:

Daha önce küfür edene, aynen iade ediyorum deni konu kazanırdı..Şimdi ölümle sonuçlanıyor

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