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İstanbul'da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde 10 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralı bulunurken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İstanbul Esenyurt'ta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunun Edirne istikameti Saadetdere mevkisinde 7 otomobil ile 3 minibüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle yolun Edirne istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Ekipler kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt İstanbul Avcılar İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (10)

Erdinç Arslan:

Geçmiş olsun .o bölge hız limiti 80km değil mi? nasıl 10 araç kaza yapabiliyor ?

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Cevap :

O yolda 80 km hız ile git bakalım ne oluyor.

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Turgut Aydoğdu:

80km limit ama birbirleri ile mesafe 1 metre olarak gittikleri için.

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Muratsa:

15 yıl gittim geldim 80 km hız hiç yapamadim hep felç bir trafikti.

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Tutankamon Hoca:

bu paHALILIK BU ENFLASYON BU HAYAT ŞARTLARI ADAMLARIN DİKKATİNİ DAĞIYOR HIZLA ALAKASI YOK gecim derdinden birşey düşünemiyor insanlar

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ARSLANOĞLU Hakan:

Esenyurt İlçesi tüm olayların toplanma merkezi mi.

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Emrah Bala:

geçmiş olsun , takip mesafesinin önemini her gecen gün üzücü bir haberle daha iyi anlıyoruz .

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Hakan Türkoğlu:

yagış vardı rampa asaga inişde meydana geldi

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Fatih Sultan:

E-5 ve Tem gibi ana arterlerde trafik stabil olmuyor çoğu zaman. Akordiyon misali bir açılıp bir sıkışıyor. Muhtemelen trafiğin sıkıştığı özellikle yan yok sapak girişlerinde dikkatli olunmalı. Yüksek hızlarla seyreden araçlar sıkışık trafiği sonradan fark edip durmaya çalışıyor ama nafile. Yine de herkese geçmiş olsun

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erkan yüksel:

her sabah oradan gelıyorum metrobusle ucak gıbı ınıyorlar ordan trafıge yakalanmayalım dıye erken cıkanlar ucuyor sabahları

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