İstanbul'da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde 10 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralı bulunurken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
İstanbul Esenyurt'ta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
D-100 kara yolunun Edirne istikameti Saadetdere mevkisinde 7 otomobil ile 3 minibüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza nedeniyle yolun Edirne istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Ekipler kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.