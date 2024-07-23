Traktörüne binen çiftçi neye uğradığını şaşırdı! Binlerce sinek aracın içini sardı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen ilginç olayda traktörüne binen çiftçi sinek sürpriziyle karşılaştı.Aracın içini saran binlerce sinekle mücadele etmek hiç kolay olmadı.

AĞZINI VE KULAĞINI BEZLE KORUMAYA ÇALIŞTI

Polatlı'da çiftçilik yapan bir vatandaş, tarlasında çalışmak için traktörünün başına geçti. Aracın tavanının, camlarının ve direksiyonunun binlerce sinekle kaplandığını fark eden çiftçi neye uğradığını şaşırdı.

Sinekleri eliyle temizlemeye çalışan vatandaşın çabası da boşa çıktı. Sürekli hareket halindeki sineklerden korkan vatandaş ağzı ve kulağını bez ile kapatarak korunmaya çalıştı.

Sineklerin çevredeki besi çiftliklerinden kaynaklandığı iddia edildi. O anlardan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.