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Traktörüne binen çiftçi neye uğradığını şaşırdı! Binlerce sinek aracın içini sardı

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Ankara'da tarlasında çalışmak için traktörünün başına geçen çiftçi, aracın içerisindeki binlerce sinekle karşılaşmasının ardından neye uğradığını şaşırdı. Sinekleri eliyle temizlemeye çalışan vatandaşın çabası da boşa çıkarken kendisini korumak için ağzını ve kulaklarını kapattı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen ilginç olayda traktörüne binen çiftçi sinek sürpriziyle karşılaştı.Aracın içini saran binlerce sinekle mücadele etmek hiç kolay olmadı.

AĞZINI VE KULAĞINI BEZLE KORUMAYA ÇALIŞTI

Polatlı'da çiftçilik yapan bir vatandaş, tarlasında çalışmak için traktörünün başına geçti. Aracın tavanının, camlarının ve direksiyonunun binlerce sinekle kaplandığını fark eden çiftçi neye uğradığını şaşırdı.

Sinekleri eliyle temizlemeye çalışan vatandaşın çabası da boşa çıktı. Sürekli hareket halindeki sineklerden korkan vatandaş ağzı ve kulağını bez ile kapatarak korunmaya çalıştı.

Sineklerin çevredeki besi çiftliklerinden kaynaklandığı iddia edildi. O anlardan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Polatlı Ankara 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

HABERCİ:

Kullanılan kimyasallar sayesinde biri giderken diğeri çoğalıyor

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druen:

siyah beyaz cizglili sivri sinekler mi? hani bill gates in ülkemizde saldıgı genetigi değiştirilmiş sivrilerden. tarım orman bakanlıgı bu konuda ne diyor..

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Ayhan Sayin:

Sıcaktan yazık serin yeri bulunca sinekler ne yapsın

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YalancıSavar:

ses sistemine ver yüksek müziği hepsi kaçacaktır :))

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