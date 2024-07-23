Traktörüne binen çiftçi neye uğradığını şaşırdı! Binlerce sinek aracın içini sardı
Ankara'da tarlasında çalışmak için traktörünün başına geçen çiftçi, aracın içerisindeki binlerce sinekle karşılaşmasının ardından neye uğradığını şaşırdı. Sinekleri eliyle temizlemeye çalışan vatandaşın çabası da boşa çıkarken kendisini korumak için ağzını ve kulaklarını kapattı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen ilginç olayda traktörüne binen çiftçi sinek sürpriziyle karşılaştı.Aracın içini saran binlerce sinekle mücadele etmek hiç kolay olmadı.
AĞZINI VE KULAĞINI BEZLE KORUMAYA ÇALIŞTI
Polatlı'da çiftçilik yapan bir vatandaş, tarlasında çalışmak için traktörünün başına geçti. Aracın tavanının, camlarının ve direksiyonunun binlerce sinekle kaplandığını fark eden çiftçi neye uğradığını şaşırdı.
Sinekleri eliyle temizlemeye çalışan vatandaşın çabası da boşa çıktı. Sürekli hareket halindeki sineklerden korkan vatandaş ağzı ve kulağını bez ile kapatarak korunmaya çalıştı.
Sineklerin çevredeki besi çiftliklerinden kaynaklandığı iddia edildi. O anlardan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.