"Dur" ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı! Hareketli anlar kamerada

Adana'da, bir motosiklet sürücü ile onun peşine düşen polis ekipleri arasında hareketli dakikalar yaşandı. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, yaya olan polis memuruna çarptı.

POLİS CANINI HİÇE SAYDI

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan polis ekiplerini gören 21 yaşındaki K.Y., motosikletiyle kaçmaya başladı. Bu sırada bir yunus polisi, motosikletliyi canını hiçe sayarak durdurmak istedi.

DÜŞTÜKTEN SONRA DA KAÇMAYA ÇALIŞTI

K.Y. motosikletini polisin üzerine sürüp çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü motosikletten düşüp yaya olarak kaçmak istedi. Ancak başka bir yunus polisi, şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli gözaltına alınırken ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Yaralanan polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.