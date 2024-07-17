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Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

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Antalya'da bir işletmeci, 2 adet nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı. Dolandırıldığını anlayıp polise başvuran turistler ödediği fazla parayı geri alırken, ekipler turistleri kandırmaya çalışan işletmeciye de uyarıda bulundu.

Türkiye'de turizm cenneti olarak adlandırılan şehirlerde turistlere yönelik bazı uygulamalar tepki çekerken, skandal bir olay da Antalya'da yaşandı.

TURİSTLERİ DOLANDIRMAYA KALKTI

Dondurma ve nar suyu satan bir işletmeci tezgahından ürün almaya gelen turistleri resmen dolandırmaya kalktı. 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL alan şahıs hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA POLİSİ ARADILAR

Dolandırıldıklarını anlayan turistler derhal polise başvurdu. Zabıta ve polisin olay yerine gelmesiyle yaptığı ahlaksızlık ifşa olan işletmeci fazladan aldığı paraları turistlere geri iade ederken, ekiplerin sert uyarısıyla karşılaştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Turizm

Antalya Nar Hukuk Turizm 3.Sayfa Yerel Haberler

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Yorumlar (32)

dersu uzala:

made in turkey

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İDO BEY:

Baktı dolar iyi para ediyor bunların gözü görmez tl yi yüksek fiyat istedi ne olursa olsun adaletli olun ticarette helal olsun

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Dağıstan:

Fırsatını bulduğu anda işlem tamam..

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yanıt0
Sihirbazın Çırağı:

Turistin şapkası çok hoşmuş, gözlüklerini üzerine takmış çantasına da kolunu geçirmiş oldukça gezgin bir turiste benziyor; neden nar suyu tercih etti ki başka su mu yoktu.

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yanıt32
Ozzy Bjk:

Bizim akıllı bardağını 20 dolardan 40 dolara satayım demiş, kendince ucuz sattığını zannetmiş. Ama bilmiyor ki onların memleketinde 40-50 dolara alışveriş arabası dolduğunu!!

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yanıt0
Fatih Imrak:

Sert sekilde uyarıldıysa bi daha yapmaz zaten o yüzden içimiz rahatladı

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Şıvanştayger:

zabıta: bi daha yapma tamam mı yavrum dolandırcı: tamam abi nerde ceza, yaptırım?

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cavit dogan:

Ekiplerin sert uyarısı çok etkili olmuştur, bir daha asla yapmaz ! Allah bizlere sabır versin

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SeyYah Saruhanli:

malum partiden beri adalet diye birşey kalmadı ülkede.

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Erdinç Arslan:

Sert uyarı yapıpta işlem yapmayan zabıta ekiplerine soruşturma açılmalı.

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